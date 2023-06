Wacht Brummen schadeclaim als raad tegen bouw ‘groen tankstation’ stemt? ‘Meer dan 1,5 miljoen euro’

Ondernemer Gerhard Nijenhuis (63) is al jaren bezig om het volgens hem ‘groenste tankstation van Nederland’ te bouwen in Brummen, maar de vraag blijft of dit het gaat halen. Donderdagavond ageerde een uitzonderlijk hoog aantal insprekers (16) daartegen in de gemeenteraadsvergadering. De stap naar de rechter ligt op de loer: ,,Heb er 1,5 miljoen euro in zitten.”