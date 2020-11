Wat staat de bejaarde omkoopzussen te wachten in de gevangenis?

Roel uit Tonden druk met verbouwing vanwege dakbrand, maar zet per ongeluk bijna zelf woning in lichter­laaie

19 oktober Hij is nog bezig met een verbouwing na een vorige brand, maar zag maandagavond bijna zijn hele huis huis in vlammen opgaan. Roel Schouten uit Tonden lette even niet op toen hij de woonkamer verliet. Bij terugkomst stond zijn bureaustoel in de fik. De brandweer arriveerde tijdig aan de Hoevesteeg, waardoor het met een sisser afliep. ,,Ik schoof zonder na te denken de bureaustoel tegen de houtkachel aan.”