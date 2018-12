Weer verdachte uit Brummen opgepakt in grote witwaszaak, ditmaal een vrouw van 37

Een 37-jarige vrouw uit Brummen is deze week aangehouden in een grote witwaszaak, waarvoor in november ook al twee mannen uit Brummen werden gearresteerd.

De vrouw meldde zich maandag op het politiebureau in Arnhem. Ze wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en opzettelijk witwassen. De Brummense werd aangehouden, maar is woensdag weer op vrije voeten gesteld.

Woensdag 5 december werd ook een 58-jarige vrouw vanwege dezelfde verdenkingen aangehouden; het ondersteunen van een witwasconstructie. Zij werd echter na verhoor meteen in vrijheid gesteld.

Winterberg

De politie sluit meer aanhoudingen nog steeds niet uit. Het onderzoek richt zich op een grote witwaszaak uit 2017. Daarbij werd beslag gelegd op achttien exclusieve auto’s en oldtimers, twee chalets en een hotel in het Duitse Winterberg.

Hoofdverdachte in de zaak is een 42-jarige man uit Velp. Hij werd op 12 november in de boeien geslagen. De politie kwam hem op het spoor nadat zijn dure bezittingen door meerdere mensen waren opgevallen. Omdat de Velpenaar geen werk had en onlangs ook geen loterij had gewonnen, was niet te verklaren hoe hij meerdere auto’s en een hotel had kunnen betalen. Tegelijk met de hoofdverdachte werden twee mannen uit Brummen (13 en 45 jaar) aangehouden.

Katvanger