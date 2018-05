Weg nog uren afgesloten na dodelijk ongeval bij Brummen

Probeer eens een e-bike uit in Epe

30 april Altijd al eens e-bike, cargobike of speed pedelec willen uitproberen? Binnenkort kan dit in Epe, Gorssel, Twello en Brummen. In die dorpen zijn vanaf 9 mei probeerprogramma's om te ervaren of de elektrische fiets een goed alternatief is voor de auto.