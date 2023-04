Wie is de eigenaar van 230 oldtimers die in een klein rijtjeshuis woonde en met niemand sprak?

met video & foto's Nico (69) uit Brummen is landelijk nieuws dankzij dé aankoop van zijn leven: ‘Een gekkenhuis’

Je hoefde maar de televisie aan te zetten en je zag hem verschijnen. Gepassioneerd vertelt hij keer op keer over de honderden bijzondere bolides die nu in zijn bezit zijn. Autohandelaar Nico Aaldering (69) uit Brummen werd in een dag landelijk nieuws dankzij dé aankoop van zijn leven: een van de grootste ‘barnfinds’ ter wereld met maar liefst 230 bijzondere klassiekers en oldtimers.