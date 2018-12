Woning in Eerbeek brandt volledig af

De gehele woning staat volgens de eerste meldingen in brand. Een hoogwerker van het brandweerkorps Dieren en een watertankwagen vanuit Apeldoorn zijn onderweg naar het vuur. De rookwolken zijn tot in de verre omtrek te zien. Het huis lijkt niet meer gered te kunnen worden. De stichting Salvage is inmiddels opgeroepen om vervangende woonruimte voor de bewoners te regelen. De brandweer die met in totaal vijf voertuigen aanwezig is, laat de woning gecontroleerd uitbranden. Bovendien wordt geprobeerd een naastgelegen schuurtje en een naastgelegen woning voor overslaand vuur te behoeden.