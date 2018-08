Woningcorporatie wil 430 huizen in Brummen verkopen, maar niemand hoeft zich zorgen te maken

De politieke partij vraagt onder meer of het college op de hoogte is van de plannen van Veluwonen om 430 huurwoningen in de gemeente Brummen te verkopen. De Wilde had liever gezien dat DB bij hem had aangeklopt. ,,Dat van die 430 woningen klopt, in die zin dat wij het overgrote deel al jaren in de verkoop hebben. We houden altijd een verkoopvijver aan. Het geld van verkochte huurwoningen gebruiken we om onze voorraad te kunnen vernieuwen en bestaande woningen te verbeteren.''

De verkoopvijver was teruggelopen naar 360 woningen. Dit aantal is aangevuld tot 430. De Wilde: ,,In de praktijk betekent dit dat we vanaf heden zo'n twintig woningen per jaar verwachten te verkopen en na een jaar of vier, vijf worden dit er zo'n tien per jaar. Ter illustratie: in 2017 hebben we 165 woningen opnieuw verhuurd en er circa tien verkocht.''

Zeven maanden

De gemiddelde wachttijd in de gemeente Brummen voor een huurwoning is zeven maanden. ,,Ik spreek liever van zoektijd. In 70 procent van de gevallen vindt iemand binnen een half jaar een nieuwe huurwoning'', aldus De Wilde.