Woonstudio in het centrum van Eerbeek volledig uitgebrand

In elk geval komt er één zonnepark van 16 hectare in Barchem

11 november Als het aan ontwikkelaar TPSolar ligt komt er in ieder geval één zonnepark in Barchem. Dat zou dan wel een park van 16 hectare (ongeveer 32 voetbalvelden) worden. Dit is momenteel de maximumgrootte van een zonnepark in de gemeente Lochem. Maar het liefst wil TPSolar dat er meerdere zonneparken komen in en rondom Barchem.