Zeldzaam bos in Cortenoever bij Brummen wacht zelfs uitbreiding: ‘Geweldig, ik ga er bijna van springen!’

Boswachter Silvia Blom kan haar dankbaarheid niet genoeg benadrukken dat ze de eer heeft om boswachter te zijn van dit bijzondere stukje groen in de buurtschap Cortenoever: ,,Ik vind het geweldig. Als je ziet dat we hier mogen uitbreiden en we een van de weinigen zijn in Nederland waar dit mogelijk is, dat is fantastisch’’, lacht Blom.