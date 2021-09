Zieke Marjolein (35) uit Eerbeek werd bont en blauw geslagen en overleed, nu moet haar vriend 12 jaar de cel in

Volgens de rechtbank is bewezen dat Toon H. zijn vriendin op 13 februari 2020 om het leven bracht door haar keel en hals dicht te drukken en door geweld toe te passen op haar romp en ribben. De mishandeling vond plaats in de woning van het slachtoffer in Eerbeek.

Uit het dossier blijkt niet dat de man een vooropgezet plan had om Marlojein Bosch van het leven te beroven. De rechtbank spreekt Toon H. daarom vrij van moord. Wel vindt de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat er sprake is van doodslag.

Leven familie verandert in hel

Het leven van de familie van Marjolein veranderde die dag in februari 2020 in een hel. Marjolein werd ’s nachts dood gevonden in haar huis aan de Bijenkorf in het dorp, haar nieuwe vriend Toon was degene die de hulpdiensten alarmeerde. Ze was ziek, zegt hij, en ineens ademde ze niet meer.

Maar al snel werd duidelijk dat er veel meer aan de hand is en ziet justitie Toon als verdachte. Want: de Eerbeekse blijkt bont en blauw, heeft botbreuken en striemen in de nek en er zijn sporen van verwurging en geweld op het bovenlichaam. Bovendien zag het huis eruit alsof er een orkaan had huisgehouden: matrassen kapotgesneden, kleding vernield, plukken haar van Marjolein op de grond. ,,Je bent in wilde razernij tekeergegaan”, beet haar broer hem toe in de rechtszaal tijdens een emotionele slachtofferverklaring.

Slachtoffer kende dader pas drie weken

Marjolein en Toon leerden elkaar nog geen maand voor haar dood kennen via een datingsite, en de Rhedenaar trok bijna meteen in bij de onzekere, wat teruggetrokken vrouw die sinds twaalf jaar aan de ziekte MS leed. Meteen veranderde er van alles, merkte de familie. Ze verdween van sociale media, bezocht haar ouders nog maar amper en haar telefoon ging kapot. Alle communicatie verliep vanaf dat moment via Toon. Een man die in de jaren ervoor diverse keren met de politie in aanraking was geweest wegens bedreiging en agressie.

Volledig scherm Een PD-unit staat bij de woning van het slachtoffer. © ANP

De rechtbank legt Toon H. een celstraf op van twaalf jaar. Dit is gelijk aan de straf die de officier van justitie eiste. Ook legt de rechtbank de man een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de man - na beëindiging van zijn detentie - langdurig onder toezicht te stellen.

Ook moet Toon H. de vader en moeder van Marjolein een bedrag van 17.500 euro per persoon betalen aan affectieschade. De rechtbank benadrukt dat deze vergoeding een symbolisch karakter heeft, omdat zij geen volledige compensatie kan bieden voor het verdriet van de ouders. Daarnaast moet de man aan de moeder een bedrag van ruim 3.500 euro betalen voor onder meer begrafeniskosten.

