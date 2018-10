Zieke Sam (15) uit Eerbeek wil wat terugdoen voor andere zieke kinderen

Die aandoening ontwikkelde zich bij Sam tot AML, de meest agressieve vorm van (acute) leukemie. De Mensinks dachten het ‘ziekteboek’ in mei van dit jaar feestelijk te kunnen sluiten, maar in augustus kwam dreun nummer twee: Sams bloedwaarden zijn te laag en er wacht weer een lang en intensief behandeltraject.

Het gezin ging voor even down and out, maar is nu positief en strijdbaar. Sam, zijn ouders Karin en Bas, broertje Mees (9) en zusje Bo (13) doen zondag (7 oktober) mee aan een grote Kika-run in Nijmegen. Moeder Karin zegt het vol trots: ,,We hebben voor de run al zo’n 17.000 euro ingezameld. En de teller staat nu op 68 lopers die namens ons en sportschool Train2perfection gaan meerennen in Nijmegen. Onze actie is een succes en Sam was een week lang hét gezicht van Kika op hun Facebookpagina.’’

De Mensinks willen uit dankbaarheid iets terugdoen, zegt Karin. ,,Sam heeft mede dankzij opbrengsten uit Kika-acties twee belangrijke onderzoeken kunnen ondergaan. Wij willen graag anderen helpen die in een vergelijkbare situatie zitten als wij.’’

Stamceltransplantatie

Die situatie kan slopend zijn, hebben de Mensinks aan den lijve ondervonden. Er is maar één remedie tegen AML: een stamceltransplantatie. Die kon Sam in 2016 in Utrecht ondergaan dankzij zijn broertje Mees, die de perfecte donor bleek. Na de zware ingreep moest Sam zeven weken in isolatie vanwege infectiegevaar. Karin week niet van zijn zijde. ,,Ik was constant bij Sam in het ziekenhuis. Mondkapje voor, beschermend schort aan. Bas zorgde in Eerbeek voor de andere twee kinderen en kwam regelmatig met ze naar Utrecht. Dan sliepen Bo en Mees in het Ronald McDonald huis.’’

Karin stopte een jaar met werken om bij haar zieke zoon te kunnen zijn. ,,Ik kreeg alle medewerking van mijn werkgever (een grote autodealer, red.) en kon me helemaal storten op de begeleiding van Sam. Ik ben een echte regelaar. Een planner. Zorgde ervoor dat alles in ons gezin op rolletjes liep. Dat regelen is ook soort pantser voor me. Een afleiding, om emoties te kunnen buitensluiten. Tuurlijk heb ik er ook wel eens doorheen gezeten. Zoals in december 2016, toen Sam de transplantatieziekte kreeg op zijn longen. Dat was echt kantje boord. Toen waren we de wanhoop nabij, maar Sam heeft het gelukkig op het nippertje overleefd.’’

Bloemenkraal

Sam kreeg in december 2017 de bloemenkraal aan zijn KanjerKetting, voor een kind met kanker een tastbare herinnering aan een ingrijpende periode. De bloemenkraal staat voor ‘einde behandeling’. De Mensinks gaven in mei een feestje, exact twee jaar na de diagnose. Het boek kon dicht. En bleef dicht, tot augustus.

Karin: ,,Toen werden we weer keihard onderuitgehaald. Tijdens de driemaandelijkse controle bleek dat Sams bloedwaarden veel te laag zijn. Dat betekent dat zijn eigen, ‘slechte’ stamcellen terrein winnen op de ‘goede’ getransplanteerde stamcellen van Mees. Daardoor is het risico groot dat de leukemie terugkeert. Er zijn twee opties: een totale stamceltransplantatie van een nieuwe donor of een aanvulling met stamcellen van Mees. Wij kozen voor het laatste. Die aanvulling gebeurt in twee etappes: de eerste ingreep is eind deze maand en de tweede op 24 december. Sam ondergaat elke maand een voorbereidende chemokuur van een week. Gelukkig reageert hij daar goed op. Hij heeft de eerste chemo net achter de rug en kan gewoon naar school.’’

Doemdenken