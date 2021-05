Zitmaaier op de kop in de sloot, politie vist bestuurder uit water

Laatste vergeten oorlogs­slacht­of­fer van Brummen dankzij Marianne nu ook herdacht op 4 mei: ‘Zij mag niet in de vergetel­heid raken’

12 april Maria Lucia Muller-van Geuns is op één dag voor de bevrijding van Brummen in 1945 omgekomen. Hiermee is zij het laatste slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog in Brummen. Toch is haar naam na al die jaren nooit genoemd op 4 mei en staat ze niet vermeld op het plaquette bij de Oude of St.Pancratiuskerk in Brummen. Daar komt nu verandering in, dankzij het werk van de Eerbeekse Marianne van Zadelhoff.