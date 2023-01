Zo moeten Brummenaren meer invloed krijgen in de politiek: ‘Vertrouwen heeft afgelopen jaren deuk opgelopen’

met video Winkel met kleding van IJs­sel-plas­tic waagt stap naar hartje Zutphen: ‘Hier ga ik niet meer weg’

Zwerfafval uit de IJssel vissen en daar broeken, blouses of jurken van maken. Hanneke Siebelink (56) vergaarde er de afgelopen jaren nationale bekendheid mee. Nog dit jaar liggen de eerste kledingstukken van haar kledinglijn River Fashion bij haar zelf in de winkel. Haar concept slaat nu zó aan, dat ze met haar winkel Míramé een opvallende verhuizing maakt naar de Turfstraat, in het stadshart van Zutphen.

22 januari