Zorgen over Eerbeekse stort bij provinciale partijen na staalslakken-rapport: ‘Zijn hiervan geschrokken’

Dansje in de zon? Dit is de Apeldoorn­se weersver­wach­ting voor Bevrij­dings­dag

Vieren we de vrijheid in Apeldoorn in aangename temperaturen of moeten we een sjaal omdoen? Berend van Straaten, meteoroloog bij WeerOnline.nl, kijkt naar de weersverwachting voor Bevrijdingsdag 2023.