Zwaar vuurwerk, wapens, illegale sigaretten en bankbiljetten: politie Brummen pakt vier man op

Het is herfst en dus verheugt Brummen zich weer op het heggen­vlech­ten

6 oktober Ze dienen als barricade tegen wild vee of ongenode gasten op de akker. En vroeger diende het zelfs om wolven te kunnen vangen: gevlochten heggen. Maar bovenal is het heggenvlechten zelf de grootste passie van René Rijks (54), voormalig Nederlands kampioen. ,,Als we een mooie heg zien, bellen we gewoon aan.’’