Gelderveste, met negentien scholen in Gelderland wil nu alle gebouwen voorzien van de 'Just Wanted' - meubels in de hoop hiermee een logistiek probleem te tackelen. Want tafeltjes en stoeltjes zijn wel in verschillende maten verkrijgbaar, maar het matcht nooit precies met de leerlingenpopulatie. Gevolg: veel gesleep met meubilair tussen scholen onderling en dan nog tot de conclusie komen dat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. ,,Dus hebben we heel veel stoelen en tafeltjes in de opslag. Dat kost ruimte en geld. Daar wil ik vanaf'', zegt facilitair manager Rob Pasman van Gelderveste.