12.000 liter olie in Atlantische Oceaan gelekt na incident op Canadees boorplatform

Misbruik­ver­dach­te Epstein niet op borgtocht vrij, vluchtge­vaar te groot

18 juli De Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein, die verdacht wordt van seksueel misbruik van jonge meisjes, komt niet op borgtocht vrij. De New Yorkse rechter Richard Berman bepaalde donderdag dat de 66-jarige miljardair in de gevangenis moet blijven in afwachting van zijn proces, omdat de kans dat Epstein vlucht te groot is.