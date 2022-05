12-jarige jongen loopt blijvende gehoorschade op door AirPods, Apple aangeklaagd door ouders

update Apenpokken­vi­rus rukt gestaag op in Europa, viroloog maakt zich zorgen

Het in Europa uiterst zeldzame apenpokkenvirus is bezig aan een opmars. In Spanje en Portugal zijn inmiddels ruim veertig bevestigde en vermoedelijke gevallen van de virusinfectie ontdekt, in Groot-Brittannië is het aantal besmettingen gestegen tot zeker zeven en in Zweden en Italië zijn nu ook de eerste besmettingen geconstateerd.

19 mei