12 weken cel voor Brit die slot van vaccinatiecentrum dichtlijmt

Prinses Beatrix positief op corona, vijf dagen na terugkeer van Curaçao

Prinses Beatrix is positief getest op corona. De voormalige vorstin, die eind volgende maand 84 wordt, liet zich volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) testen in verband met milde verkoudheidsklachten. Ze zit nu in isolatie, thuis op kasteel Drakensteyn in de bossen bij Lage Vuursche.

4 december