13 doden en ruim 70 vermisten na noodweer in België en westen van Duitsland

UPDATE/videoZeker dertien mensen zijn om het leven gekomen door ernstig noodweer in België en het westen van Duitsland. In de zwaar getroffen Duitse plaats Schuld (Rijnland-Palts) worden volgens de autoriteiten ook nog tientallen mensen vermist. Daar zijn zeker zes huizen ingestort na overstromingen en hevige regen.

De politie zegt volgens Duitse media dat inmiddels bijna zeventig mensen worden vermist in Schuld. Daar zouden ook nog veel huizen op instorten staan. Sommige inwoners hebben een veilig heenkomen gezocht op de daken van woningen. In het gebied Ahrweiler, waar Schuld deel van uitmaakt, vielen zeker vier doden. De lichamen zouden op verschillende plaatsen zijn gevonden.

,,Verschillende huizen zijn ingestort, voor talrijke is er instortingsgevaar. Momenteel kunnen we vier doden bevestigen. Er bevinden zich zowat 50 mensen op daken, die gered moet worden. Talrijke mensen zijn bij ons als vermist opgegeven”, meldt de politie op Twitter.

Tekst gaat verder onder deze video

Leven gevreesd

De autoriteiten hebben nog niet bekendgemaakt onder welke omstandigheden de mensen om het leven kwamen in het gebied Ahrweiler, waar Schuld deel van uitmaakt. De lichamen zouden op meerdere plaatsen zijn gevonden. Ook in andere delen van Duitsland vielen doden. Nieuwsblad Focus bericht dat in Solingen (Noordrijn-Westfalen) een 82-jarige man is omgekomen. Die viel in zijn onder water gelopen kelder.

Ook in Bitburg-Prüm is de situatie extreem gevaarlijk door het hoogwater. In Messerich zijn twee medewerkers van een technische hulporganisatie ingesloten geraakt door de overstromingen, er wordt voor hun leven gevreesd, aldus lokale omroep SWR.

Brandweerlieden

Het noodweer kostte ook al het leven aan zeker twee brandweerlieden, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Zij waren bezig met reddingswerkzaamheden. Het gaat onder meer om een 46-jarige man die woensdagmiddag in Altena (Noordrijn-Westfalen) is meegesleurd door het water. Enkele uren later overleed ook een 52-jarige medewerker van de brandweer.

In de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts zijn op meerdere plaatsen rivieren buiten hun oevers getreden. Scholen in diverse plaatsen blijven donderdag dicht en het treinverkeer is verstoord. De autoriteiten hebben een beroep gedaan op het leger om te helpen bij evacuaties. De strijdkrachten zetten speciale voertuigen in om mensen te bereiken in de gemeente Kordel in Rijnland-Palts, die door hoog water is afgesneden van de buitenwereld.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Andere landen

De regenval zorgt ook in België voor grote overlast. De Belgische minister van Defensie, Ludivine Dedonder, heeft toestemming gegeven om het leger in te zetten. Militairen voerden al ondersteunende operaties uit in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Belgisch-Limburg. Er zijn onder meer vrachtwagens ingezet om mensen te evacueren.

,,Verzoeken om assistentie en inzet van materiaal zullen op provinciaal niveau worden afgehandeld in overleg met de hulpdiensten ter plaatse”, zegt de woordvoerder van minister Dedonder. ,,Defensie kan helpen door onder meer de inzet van zodiacs, waterpompen, transport en huisvesting en andere middelen. Het personeel staat met de nodige middelen klaar om binnen de twee uur in te grijpen.”

De autoriteiten evacueerden preventief zo’n 1700 mensen in Chaudfontaine, een plaats in de provincie Luik. Die grenst aan de zwaar getroffen Nederlandse provincie Limburg. De burgemeester van de gemeente Trooz in Luik noemde de situatie woensdag ‘catastrofaal’ en deed een beroep op het leger.

In het Oost-Belgische Eupen eiste de hevige regenval gisteren het leven van een 22-jarige man. De man sprong met een zwemband in het snel stromende water en werd vervolgens een tijdlang vermist. Later vonden de hulpdiensten zijn lichaam in een beek in de buurt van de Rotenberg.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Treinverkeer plat

De Belgische spoorbeheerder Infrabel legt door het noodweer het treinverkeer stil in het zuiden van het land. ,,Door deze onderbreking van het treinverkeer kunnen de hulpdiensten zich concentreren op dringende noodhulp voor iedereen die getroffen is”, zei minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. ,,Ik wens iedereen veel moed toe.”

Infrabel-topman Benoît Gilson zegt dat de maatregel noodzakelijk is vanwege de incidenten die in de loop van de nacht plaatsvonden door de zware regenval. Treinen die nog wel rijden, kunnen op veel plaatsen met vertraging vertrekken. Vervoerder NMBS adviseert mensen om hun reizen in de provincies Luik, Namen en Luxemburg waar mogelijk uit te stellen.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Luxemburg

Ook de Luxemburgse regering kondigt vandaag een noodplan af wegens de zware regenval. Alle beschikbare hulpdiensten in het land zijn uitgerukt en helpen bij het redden van mensen in gevaar en het beschermen van belangrijke infrastructuur. Niet iedereen die om hulp vraagt, kan hulp krijgen.

De rivier Alzette, die door hoofdstad Luxemburg stroomt, is volgens lokale media buiten zijn oevers getreden. Autoriteiten vrezen dat het waterpeil van de Moezel verder blijft stijgen tot en met het weekend. Deze rivier dreigt bij de plaats Stadtbredimus ook te overstromen.

Op allerlei plaatsen in het land hebben mensen hun woningen moeten verlaten en zijn wegen geblokkeerd. Voor meerdere gemeenten, zoals Mersch en Diekirch, is code rood afgegeven. Inwoners is verzocht hun voertuigen weg te halen uit gebieden die nog dreigen te overstromen.

Bekijk hieronder beelden van de overstromingen in Duitsland:

Volledig scherm Wateroverlast in Hagen, Duitsland. © EPA

Volledig scherm © AP