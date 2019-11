13 Franse militairen gedood bij crash tussen twee legerhelikopters in Mali

De Cougar en Tigre helikopters crashten ten gevolge van een botsing. Het dodental aan Franse zijde, sinds het land in 2013 met 4500 soldaten een antiterrorisme operatie in de Sahelregio begon, is met het helikopterongeluk opgelopen tot 38. Mali wordt verscheurd door conflicten sinds separatisten in 2012 delen van het noorden bezetten.



President Macron roemde de inzet van de omgekomen soldaten en zei ‘groot respect’ te hebben voor het offer dat zij hebben gebracht ‘voor Frankrijk in de harde strijd tegen het terrorisme’. Macron betuigt de families en geliefden van de militairen zijn deelneming en zegt hen de ‘onfeilbare solidariteit’ van het volk toe.



De president wenst de strijdmakkers van de omgekomen soldaten ‘moed en vastberadenheid’ toe en verzekert hen van zijn onvoorwaardelijke vertrouwen, leest het in de verklaring. Hij zegt het Franse leger zijn volledige steun toe bij de voortzetting van de operatie Barkhane.