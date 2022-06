134 aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar mensensmokkel, ook 900.000 euro in beslag genomen

In een groot internationaal onderzoek naar mensensmokkel heeft de Koninklijke Marechaussee 134 aanhoudingen verricht. De meeste daarvan (63) vonden plaats in Oostenrijk. Ook werden gesmokkelde vreemdelingen onderschept.

Het onderzoek is in samenwerking uitgevoerd met opsporingsdiensten uit Oostenrijk, Duitsland, Hongarije, Roemenië en Servië en werd geleid door Europol. De opsporingsdiensten stuitten in het onderzoek op meer dan 900 smokkelincidenten, waarbij de meeste in Oostenrijk en Duitsland werden geconstateerd.

In Nederland richtte een rechercheteam van de Marechaussee in Coevorden zich op een aantal incidenten, die tijdens controles aan de binnengrenzen werden onderzocht. Meerdere verdachten werden daarbij aangehouden. Zij maakten deel uit van een groter netwerk, dat in meerdere landen actief is. Ook werd informatie met andere landen gedeeld, waardoor een aantal hoofdverdachten gearresteerd konden worden.

151 doorzoekingen

De laatste aanhoudingen vonden woensdag plaats. Tijdens de actie werden tegelijkertijd 151 doorzoekingen in woningen uitgevoerd in vijf landen. In totaal werd er met die grootschalige zoekactie meer dan 900.000 euro in beslag genomen.

,,We zien allerlei routes door Europa lopen waarop mensen gesmokkeld worden vanuit landen als Syrië en Afghanistan”, laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee weten. ,,Vaak zijn mensen weken onderweg onder erbarmelijke omstandigheden en moeten ze voor hun reis duizenden euro’s betalen. Het is mooi dat in dit onderzoek verschillende landen en opsporingsdiensten hebben samengewerkt om deze ernstige vorm van criminaliteit aan te pakken.”

