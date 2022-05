14 Belgische voetbalfans onwel tijdens wedstrijd, mogelijk door ‘needle spiking’

De Belgische politie zet het onderzoek voort naar de prikken die in een stadion mogelijk een aantal voetbalsupporters zijn toegediend. Ook al zijn in eerste instantie bij de veertien slachtoffers geen verdovende middelen gevonden. De politie gaat onder meer na of het zogeheten ‘needle spiking’ in het spel is, melden Belgische media.