14 doden en 40 gewonden bij zware aanval op blauwhelmen in Congo

Verdachten drama Love Parade in Duisburg voor de rechter

11:12 Met een half uur vertraging is vandaag in het Duitse Düsseldorf het proces over de tragedie op de Love Parade in Duisburg in 2010 begonnen. In een groot gedrang vielen toen ruim 600 gewonden en 21 doden, onder wie een Nederlander: de 22-jarige Jan Willem.