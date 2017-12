14 doden en 53 gewonden bij zware aanval op blauwhelmen in Congo

VN-woordvoerder Farhan Haq zegt dat, naast de VN-troepen, ook vijf Congolese soldaten zijn omgekomen bij de aanval in de provincie Kivu. ,,Het is een erg grote aanval'', zegt Haq. ,,Zeker de ergste van de afgelopen tijd.'' De slachtoffers zouden vooral VN'ers uit Tanzania zijn. De aangeslagen secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres omschrijft de aanval als een 'oorlogsmisdaad'. Guterres zei 'woedend en verdrietig' te zijn en dringt bij de Congolese autoriteiten aan op een snel onderzoek. Jean-Pierre Lacroix, vice-secretaris-generaal van de VN-vredesmissies, is eveneens woedend over de aanval. Op Twitter liet Lacroix weten dat er nog steeds gewonden van de plek des onheils werden afgevoerd. Over de identiteit van de aanvallers liet hij zich niet uit.

Grootste missie

Het plan van de VN om vrede te helpen stichten in de chaotische Democratische Republiek Congo leidde in 1999 tot de Monusco-missie, die tot de grootste missies van de volkerenorganisatie behoort. De VN is in heel het land actief en telt naar schatting 95.000 man onder wie veel militairen uit India.



De noordoostelijke provincies Noord- en Zuid-Kivu behoren al decennia tot de meest gewelddadige oorden in het Afrikaanse land van 83 miljoen inwoners dat meer dan 56 keer groter is dan ons land. Het land is rijk aan minerale delfstoffen.