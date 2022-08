1500 mensen in Noordoost-Spanje geëvacueerd vanwege bosbrand

Experts Waarom zijn er zoveel bosbranden? En vier andere vragen en antwoorden

Populaire vakantiebestemmingen staan al weken in lichterlaaie. De bosbranden in Zuid-Europa breiden zich nog altijd verder uit en veel mensen worden geëvacueerd. We beantwoorden de vijf meest gestelde vragen over de bosbranden. ,,Het is een wake-upcall dat klimaatverandering echt bestaat.”

13 augustus