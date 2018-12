151 toeristen plotseling spoorloos tijdens trip naar Taiwan

Op 21 en 23 december arriveerden 151 reizigers in het zuiden van Taiwan. Allen hadden ze een toeristenvisum, maar prompt bleek de voltallige groep al enkele dagen na hun aankomst spoorloos.



Volgens lokale media zou het kunnen dat de toeristen zich willen settelen in het land en illegaal op zoek zijn naar een baan. Als dat zo is, dan is dit het grootste aantal reizigers dat in één keer spoorloos is. Het land voerde in 2015 een makkelijkere visumprocedure in voor bepaalde Aziatische landen, waaronder Vietnam. Dat moest het toerisme een duwtje in de rug geven.



De Taiwanese autoriteiten hebben een zoekoperatie op poten gezet om de grote groep reizigers op te sporen. Als ze betrapt worden op het schenden van hun toeristenvisa, riskeren ze het land uitgezet te worden en kunnen ze drie tot vijf jaar verbannen worden. De versoepelde visumprocedure is tijdelijk opgeschort.