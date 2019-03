18-jarige Ethan voert strijd tegen mazelenepidemie VS

May haalt ondanks nieuwe brexitdeal weer bakzeil

21:01 Een ruime meerderheid van het Britse Lagerhuis stemde vanavond tegen de brexitdeal die premier Theresa May gisteren overeenkwam met de Europese Commissie. 391 parlementariërs wezen May's akkoord met Brussel over een geregeld vertrek uit Europa af, 242 stemden voor haar voorstel. Een verschil tussen voor- en tegenstanders van 149 afgevaardigden. In januari stemde het Lagerhuis over een eerdere versie van de deal. Toen verloor May met historisch groot verschil van 230 stemmen.