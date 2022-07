19-jarige Nederlander gearresteerd die Hakim (53) in water ‘jonaste’ in Gent, waarna hij overleed

Eén Nederlander van 19 jaar is gearresteerd in verband met het in het water ‘jonassen’ van Hakim Mutyaba (53) in Gent. De man kwam niet meer boven water en verdronk. Naar een tweede Nederlandse verdachte wordt nog gezocht.

De man is opgepakt in Nederland. Het Openbaar Ministerie in Gent heeft om zijn uitlevering gevraagd. Hakim Mutyaba (53), vader van twee kinderen, werd zondagmorgen vroeg in het water gegooid door twee mannen. Op camerabeelden was te zien hoe ze hem aan armen en benen vastgrepen en over de omheining in het water gooiden. Hakim kon niet zwemmen.

Wat precies de relatie was tussen de verdachten en Hakim, is nog een raadsel. ,,Dat wordt nog onderzocht, dat weten we nog niet precies, ook al omdat de verdachte nog in Nederland zit,” zegt een woordvoerster van het OM Gent tegen deze site.

‘Derde persoon niet in beeld als verdachte’

De mannen waren te zien op beelden van zes camera’s rond de brug. Daarop is te zien hoe het slachtoffer samen met de drie Nederlanders aan het stoeien is. Ze lijken maten van elkaar en doen alsof ze elkaar in het water gooien. Op de brug zelf pakken twee mannen Hakim vast bij armen en voeten en gooien hem over de reling. Als hij niet meer bovenkomt, slaan ze op de vlucht. Twee van hen richting het centrum, de derde stapt volgens getuigen in een auto met Nederlands kenteken. ,,Die derde persoon is niet in beeld als verdachte,” aldus de woordvoerster. Nog niet duidelijk is wat precies de aanklacht wordt tegen de Nederlandse verdachten.

Enkele getuigen waarschuwden de politie. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en haalden Hakim uit het water. Reanimatie mocht niet meer baten. Hakim overleed ter plaatse.

Hakim komt oorspronkelijk uit Oeganda. De Belgische krant Het Laatste Nieuws sprak zijn ex: ,,Hakim is lang geleden uit Oeganda weggegaan om hier een beter leven op te bouwen. Hij was hier oorspronkelijk zonder papieren, speelde djembe op straat om geld te verdienen. Maar alles kwam goed. Hij had vast werk en fietste elke dag op en neer naar Affligem om daar in een brouwerij te werken. Hij huurde een mooi appartement met drie slaapkamers, hij had een huis in Oeganda. Hij had een beter leven, deed geen vlieg kwaad, was tegen drugs, had geen strafblad, was gezond. Hij dronk wel graag een glas, maar wie doet dat niet?”