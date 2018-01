20-jarige uit Florida wint jackpot van 234 miljoen euro

Politie houdt grote schoonmaak in top New Yorkse maffia

12 januari Bij een grootscheepse actie tegen de maffia in New York zijn vandaag tien vermeende leden aangehouden van drie grote clans van de plaatselijke Cosa Nostra. Onder hen de vermoedelijke 'capo' van de Bonanno-familie en zijn entourage, meldt het Openbaar Ministerie in Manhattan.