200.000 Australiërs op de vlucht voor noodweer

video Noodweer in Australië: zeker zeven doden

In het oosten van Australië zijn zeker zeven mensen omgekomen door overstromingen als gevolg van extreme regenval. Met name in de deelstaten Queensland en New South Wales zijn wegen en huizen ondergelopen. Ook zondag en maandag verwachten de Australische weerdiensten grote hoeveelheden regen.

28 februari