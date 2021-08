22-jarige Jake Davison liep schietend over straat in Plymouth en schoot vijf mensen dood

Davison had een vergunning voor een vuurwapen, maar het is niet zeker of dat het gebruikte vuurwapen is. Het eerste slachtoffer werd gedood bij een woning. Nadat hij de vrouw had gedood, ging Davison de straat op. Hier schoot hij een ‘jong meisje’ en een ‘familielid van haar’ dood. Hoe jong het meisje was, is niet bekend. Lokale media meldden dat zij tien jaar oud was, maar hier wil de politie nog niets over zeggen.