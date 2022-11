22-jarige schutter in lhbti-nachtclub overmeesterd door zeker ‘twee heldhaftige aanwezigen’

5 dodenEr zijn vijf doden en 18 gewonden gevallen bij een schietpartij in Club Q, een lhbti-nachtclub in Colorado Springs in de Amerikaanse staat Colorado. De 22-jarige gearresteerde verdachte heet Anderson Lee Aldrich en raakte ook gewond.

De politie van Colorado Springs werd omstreeks middernacht lokale tijd opgeroepen voor een schietpartij aan de North Academy Boulevard, in het noordoosten van de stad die ten zuiden van Denver ligt. Het aantal doden en gewonden kan nog oplopen, meldt een woordvoerder van de politie. Er is één verdachte. Die is gewond en bevindt zich momenteel in een ziekenhuis.

Over het motief en de identiteit van de dader is officieel niets bekendgemaakt, maar volgens een mededeling van Club Q was het een doelgerichte ‘haataanval op onze gemeenschap’ en werd de dader door moedige klanten overmeesterd. De politie krijgt bijstand van de federale recherche FBI in deze zaak.

Op een persconferentie zondagmiddag (Nederlandse tijd) maakte de politie bekend dat de verdachte 22 jaar oud is. Hij heet Anderson Lee Aldrich en zou door zeker ‘twee heldhaftige mensen’ zijn gestopt met schieten. Volgens de politiechef begon Aldrich met het afvuren van een 'groot geweer’ vlak nadat hij de club betrad.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dragshows

Volgens een verslaggever van lokale tv-zender KKTV is de locatie van de schietpartij Club Q. De club adverteert zich als een ‘nachtclub voor volwassen homo’s en lesbiennes met thema-avonden zoals karaoke, dragshows en dj’s'. In een video is te zien hoe de politie massaal aanwezig was.

Hoewel het motief van de schietpartij onduidelijk is, doet het denken aan de massamoord in de nachtclub Pulse in Orlando, Florida, in 2016. Toen kwamen 49 mensen, vooral jongeren, om het leven. In de VS zijn volgens de telling van Gun Violence Archive dit jaar bijna 18.000 mensen gedood met vuurwapens, zelfmoorden met vuurwapens (circa 21.000) niet meegerekend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Club Q zou volgens de Facebookpagina van de nachtclub afgelopen nacht onder andere een dragshow plaatsvinden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.