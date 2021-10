245 verwaarloosde en zwaar verminkte cavia’s in beslag genomen

De inspectiedienst Dierenwelzijn deed afgelopen week een controle op een adres in Herselt, waar flink wat cavia’s in erbarmelijke omstandigheden zouden leven. Toen de inspecteurs ter plaatse kwamen, stelden ze ernstige taferelen vast. ,,In verschillende houten bakken zaten maar liefst 245 cavia’s die er ernstig aan toe waren", klinkt het bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusen-Zolder waar de dieren naartoe zijn gebracht. ,,Heel wat van de dieren waren zwaar verminkt. Ze hadden ernstige bijtwonden op de rug, de ogen waren uitgekrabd en het was duidelijk dat er door inteelt heel wat andere ‘mankementen’ waren.”

Drinkwater

De dieren bleken ook nauwelijks of geen drinkwater te hebben en in de hokken lagen de uitwerpselen centimeters hoog opgestapeld. ,,Bij de controle was ook duidelijk dat bijna alle vrouwelijke cavia’s zwanger tot hoogzwanger waren”, klinkt het. ,,Er waren ook tien jonge beestjes. Ze waren nog maar net geboren. We vrezen ook dat er heel wat jongen gewoon vertrapt zijn door de andere dieren. De jonge dieren die we hebben kunnen redden, stellen het goed. Zoals met alle diersoorten worden tijdens de opvang de geslachten steeds gescheiden gehuisvest. Maar wat daarvoor gebeurde, is onomkeerbaar en we hebben dus nog een hele babyboom aan cavia’s in het verschiet.”