25 renpaarden omgekomen bij stalbranden in Californië

In het San Luis Rey-trainingscentrum waren ongeveer 500 gestald, toen de gebouwen in vlammen opgingen. Volgens de Horse Racing Board, gevestigd in Sacramento, hebben medewerkers van het centrum met gevaar voor eigen leven paarden uit hun boxen gered en in veiligheid gebracht.



Toen het veilig was om met voertuigen het terrein op te gaan, zijn de geredde paarden overgebracht naar de renbaan van Del Mar. Over het lot van paarden op omliggende grasvelden is nog niets bekend. Uit medeleven zijn paardenraces op het parcour van Los Alamitos vandaag geschrapt.