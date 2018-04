28 doden door drinken van giftig alcohol in Indonesië

In de plaats Depok op West-Java stierven acht mensen na de drank te hebben geconsumeerd. Ook in Bekasi kwamen zeven mensen om het leven. Acht andere slachtoffers vonden in Jagakarsa in Zuid-Jakarta de dood. Tien slachtoffers werden opgenomen in Duren Sawit, Oost-Jakarta, zo meldt The Jakarta Post.



De slachtoffers hadden de drank bij een straattentje gekocht. Volgens de politie klaagden de slachtoffers eerst over misselijkheid waarna zij binnen een of twee dagen het leven lieten. De politie heeft een speciaal team ingezet om de illegale drankhandel te onderzoeken.

Traditionele kruidendrank

Om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen heeft de politiecommissaris van Jakarta, Indra Jafar, opdracht gegeven om de handel in illegale alcohol nauwlettend in de gaten te houden. ,,Wij willen dat mensen het ons melden, als ze merken dat er jamu (een traditionele kruidendrank' wordt verkocht.''



Volgens lokale media heeft de politie inmiddels meerdere invallen gedaan en een man gearresteerd die de giftige drank in omloop zou hebben gebracht. In Indonesië is het zelf brouwen van drank lucratief omdat bier, wijn en sterkere dranken relatief duur zijn.

Aangelengde rijstwijn