30 jaar celstraf voor moord op Nederlands-Italiaanse pornoster, nabestaanden boos

Voor de moord op een Nederlands-Italiaanse pornoster (26) is maandag een Italiaanse man veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Tegen de 44-jarige bankier en amateurfotograaf Davide Fontana was een levenslange celstraf geëist. Nabestaanden reageren teleurgesteld op de uitspraak. ,,We begrijpen het niet.’’

Het vonnis is het slotakkoord van een rechtszaak die Italië lange tijd in de greep hield. De moord op de 26-jarige Carol ‘Charlotte Angie’ Maltesi sloeg vorig jaar in als een bom. Na een mysterieuze vermissing van twee maanden werd de vrouw in de buurt van haar pas gekochte huis gevonden. De 44-jarige bankier Davide Fontana, met wie Maltesi een affaire had, bekende de vrouw te hebben vermoord, maar ontkende dat er sprake was van voorbedachten rade.



Fontana zou haar tijdens een uit de hand gelopen ruzie op haar hoofd hebben geslagen, waarbij ze ‘zonder dat hij dat wilde’ om het leven kwam. ,,Vraag me niet waarom, ik weet niet wat mij bezielde.’’

Vriezer van Amazon

In een poging het delict te verbergen, sneed Fontana het lichaam van de vrouw in stukken en verstopte hij de lichaamsdelen dagenlang in een vriezer, die hij speciaal daarvoor op Amazon besteld had. De lichaamsdelen werden later gevonden door een wandelaar.

In de weken daarop liet hij familieleden en vrienden in de waan dat de vrouw nog in leven was, door op haar telefoon berichtjes te versturen en te beantwoorden. Dat zou volgens justitie het bewijs zijn dat hier sprake is van moord met voorbedachten rade. Ook zou hij hiermee doelbewust een ernstig delict hebben proberen te verdoezelen. Een levenslange celstraf, plus twee jaar in complete isolatie, zou in de ogen van de officier van justitie daarom een gepaste straf zijn.

Liefdesverdriet

De advocaten van Fontana vonden een levenslange gevangenisstraf een veel te zware eis, omdat hun cliënt vanwege liefdesverdriet ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest. Zo zou Maltesi hebben gezegd dat ze de affaire wilde verbreken om dichter bij haar zoontje te zijn, die bij zijn vader in Verona woonde. Dat zou Fontana niet hebben kunnen verkroppen. Door een arts werd hij geestelijk gezond verklaard: de man lijdt niet aan een stoornis en heeft geen ernstige psychische problemen.

Een levenslange celstraf vond de rechter toch iets te ver gaan. Een nadere toelichting wordt later pas bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie en de nabestaanden reageren alvast teleurgesteld op de uitspraak. Vermoedelijk volgt er een hoger beroep. ,,We moeten weten waarom de verzwarende omstandigheden die normaal tot levenslang leiden nu zijn genegeerd”, zegt de officier van justitie tegen het Italiaanse platform Giornale dei Navigli. ,,Er is geen gerechtigheid, we hadden levenslang verwacht”, zei een tante na afloop ‘met tranen in haar ogen’. ,De advocaat van de vader van Maltesi reageerde eveneens verrast. ,,We begrijpen het niet.”

Jetsetleven

Gedurende de coronacrisis groeide Maltesi uit tot een van de bekendere pornosterren van Italië. ,,Na de lockdown gaf ze haar gewone baan op”, zei een voormalige collega over haar. ,,Dat snapte ik. In de porno-industrie verdiende ze een pák meer, en kon ze eindelijk het jetsetleventje leiden waar ze altijd van gedroomd had. Ze verhuisde naar een chic appartement, Fontana kocht de flat naast haar. Ik weet niet of die twee een officiële relatie hadden, maar ze waren in ieder geval méér dan gewoon vrienden.”



Maltesi was van gemengd Nederlands-Italiaanse afkomst en groeide op in de buurt van Varese, bij de Zwitserse grens. Na haar eindexamen vertrok ze naar Milaan, waar ze in een winkel ging werken. Sinds 2016 werkte ze in de porno-industrie.