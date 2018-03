31 jaar oude Duitse moordzaak heeft mogelijk Nederlandse link

In het Duitse Opsporing Verzocht is gisteravond aandacht gevraagd voor de moord op een meubelverkoper, Willem Rach, 31 jaar geleden. De politie zoekt een Thaise vrouw die getrouwd was met één en mogelijk twee Nederlanders. Ze werkte in de jaren 80 als prostituee in Duitsland, Nederland en Zwitserland.

De vrouw heet Sa Kanin en zou nu 58 jaar oud zijn, zo vernam de Duitse politie van een man die onlangs het stilzwijgen doorbrak. Iedereen met informatie over de Thaise en/of de Nederlander(s) wordt gevraagd dat te melden bij de recherche (Kripo) in Frankfurt am Main.

Sa Kanin werd vier dagen voor de moord op Rach, toen 66, in zijn gezelschap gezien in een restaurant in het Centraal Station van Frankfurt. Een buurvrouw zag de Thaise op 24 maart 1987, de dag van de moord, 's morgens ook in de woning van de gescheiden zestiger. Die werd 's middags door zijn zoon dood aangetroffen in zijn appartement in het stadsdeel Nieder-Erlenbach, de handen vastgebonden en een plastic zak over het hoofd.

Getrouwd in Maleisië

Volgens de Duitse politie had de toen 27-jarige Sa Kanin drie jaar eerder in Thailand een Nederlander leren kennen met wie ze in buurland Maleisië trouwde. Ze vertrok met hem naar Europa maar scheidde al vrij snel van haar echtgenoot. Daarna ging Sa Kanin aan de slag als prostituee in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Ze zou zich hebben verplaatst in een witte VW Jetta met rood interieur en kentekenplaten uit de regio Marburg en gebruikte als werknaam onder andere 'Tina'.

Een van de Duitse werkplekken was een bordeel genaamd 'Traumhaus' (droomhuis) in Frankenberg bij Kassel. De Thaise woonde een tijdje in de wijk Aukamm in Wiesbaden, vlakbij het bronnenbad, en verbleef ten tijde van de moord in vrijetijdspark Orketal in Medebach vlakbij het populaire wintersportoord Winterberg.

'Tien jaar oudere Nederlander'

De Thaise zou in de loop van 1987 zijn teruggekeerd naar Thailand en er in de jaren 90 zijn getrouwd met een ongeveer tien jaar oudere Nederlander. Mogelijk keerde ze direct daarna met vervalste papieren terug naar Europa.

Sa Kanin zou tijdens haar werkzaamheden als prostituee herhaaldelijk klanten hebben bestolen. De recherche in Frankfurt vraagt gedupeerden zich te melden.