35 jaar na de Herald of Free Enterprise: ‘Pas toen de lijken werden binnengedragen, beseften we de omvang’

oorlog Oekraïne LIVE | WHO bevestigt doden na aanvallen op ziekenhui­zen, Oekraïne: 11.000 gesneuvel­de Russen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski meer steun toegezegd. De Russen gaan onverminderd door met aanvallen. Steden in het noordoosten in Oekraïne liggen onder vuur. Gevreesd wordt voor een aanval op een waterkrachtcentrale. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds de Russische invasie minstens 351 burgers gedood. Het werkelijke aantal ligt volgens de VN waarschijnlijk ‘aanzienlijk hoger’. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

9:33