35 mensen ingesloten na explosie in Duitse mijn

UPDATEDoor een explosie in een mijn in Duitsland zijn vijfendertig mensen ingesloten geraakt. Volgens het mijnbedrijf zit de groep in een ondergrondse schuilkamer op 700 meter diepte.

De explosie vond plaats in een groeve in de plaats Teutschenthal, in de buurt van Leipzig. De oorzaak van de explosie rond 09.00 uur vanochtend is niet bekend. Er wordt vermoed dat gas zich had opgehoopt.

Twee mensen zijn gewond geraakt bij de explosie. In de schuilkamer zit een groep van vijfendertig mensen vast. Er is zuurstof naar die reddingskamer geleid en de brandweer is inmiddels begonnen om de mensen te bevrijden via een intacte schacht. Hulpdiensten zijn volgens lokale media op grote schaal uitgerukt.