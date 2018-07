41-jarige arts beweert 46 jaar ervaring te hebben en wordt uit ambt gezet

Kashif Samin solliciteerde volgens BBC News in 2013 met succes bij het Glan Clwyd-ziekenhuis in Bodelwyddan. Op zijn cv vermeldde de man dat hij een artikel had gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, terwijl dat niet waar was.



Ook online ging de man meermaals in de fout. Op zijn Facebook-profiel prijkte een indrukwekkend lijstje studies, die hij in werkelijkheid nooit had gevolgd. Zo beweerde hij te hebben gestudeerd aan de prestigieuze State University in New York, terwijl hij in werkelijkheid alleen de bibliotheek had bezocht. Hij presenteerde zichzelf daarnaast als lid van een Amerikaanse vereniging voor cosmetisch chirurgen, die volgens de Warrington Guardian helemaal niet bestaat.