450 euro voor zes dagen in camper voor Spaanse kust: agenten halen Nederlandse toerist uit geboekte ‘kamer’

Een Nederlandse toerist zag een vakantie aan de Spaanse kust in het water vallen nadat agenten zijn geboekte ‘kamer’ kwamen controleren. Het ging om een boeking in een zogeheten ‘ambucamper’, die voor 450 euro voor zes dagen was gereserveerd. De verhuurder had de verzekeringspapieren echter niet op orde.

Agenten kwamen in de nacht van maandag op dinsdag voor controle langs de kust in San Sebastián. Ze besloten het busje te controleren en de papieren te checken, meldt de gemeenteraad van San Sebastián woensdag. Het voertuig met zithoek bevond zich aan de kust van San Sebastián, op een kilometer afstand van het strand van La Concha in Noord-Spanje.

Bij de nachtelijke controle merkten ze de Nederlandse toerist in de ‘ambucamper’ op. Het voertuig wordt onder die naam aangeboden, omdat de camper eruitziet als een ambulance. De Nederlander meldde de agenten dat de camper geboekt was via een officieel boekingplatform voor 450 euro.

Ook gaf de toerist de contactgegevens van de verhuurder die de ‘ambucamper’ aanbiedt. Bij een eerste controle leken alle documenten in orde, maar na een tweede inventarisatie bleek dat toch niet het geval. Het verhuurde voertuig beschikte namelijk niet over een verplichte verzekering.

Niet meer te boeken

Om die reden moest de toerist de vakantie vroegtijdig staken. Het voertuig is naar het gemeentedepot gebracht en er is een melding gemaakt bij de gemeente over de zaak. Op het boekingplatform is de camper nog steeds te zien, al is deze niet meer te boeken.

Volgens Spaanse media was net voor de ontdekking van de camper ook een parkeerverbod ingesteld aan de kust van San Sebastián. Tussen 21.00 en 09.00 uur zouden toeristen met hun voertuigen niet langs de kust mogen parkeren. Hoe dan ook lijkt de camper voorlopig geen gasten meer te kunnen ontvangen.

