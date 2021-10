6-jarige die kabelbaanramp overleefde moet terug naar tante in Italië

Familie verscheurd door voogdij­strijd Eitan (6) die kabelbaan­dra­ma overleefde: 'Hij is ontvoerd’

17 augustus Er is een hevige familieruzie ontstaan over het lot van Eitan Biran, het 6-jarige jongetje dat als enige de kabelbaanramp in Italië overleefde. De twee families van de omgekomen ouders ruziën al maanden over de voogdij, een strijd die alsmaar in hevigheid lijkt toe te nemen. ,,Hij is ontvoerd door familieleden die hem helemaal niet kennen”, zegt de Israëlische familie van Eitan in grote bewoordingen. Ze beweren juridische stappen te gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat Eitan in zijn geboorteland zal opgroeien.