65.000 Russen 'geïnteresseerd in landverraad' op Facebook

Iedere Facebookgebruiker krijgt dit soort labels toegewezen. Deze interesses variëren van chocolade tot internetbankieren tot handtassen. Het label 'landverraad' is inmiddels verwijderd, nadat het ontdekt werd door de Deense staatsomroep Danmarks Radio.

Illegale activiteit

Facebook gaf toe dat dit per ongeluk is gebeurd. ,,Landverraad was toegevoegd als categorie vanwege het historische belang. Aangezien het een illegale activiteit is, hebben we het label verwijderd'', aldus een woordvoerder.

Of de Russische staat op de hoogte was van de labels en er iets mee heeft gedaan, is onduidelijk. In theorie hadden ze een campagne op Facebook kunnen starten, en daarbij de labels 'Russisch' en 'geïnteresseerd in landverraad' aan kunnen vinken. Wanneer deze doelgroep op de advertentie had geklikt, hadden de IP-adressen verzameld kunnen worden.

Rusland-expert Mette Skak van de Aarhus University liet aan The Guardian weten dat het internet in Rusland officieel niet gecensureerd wordt. ,,Deze methoden, die Facebook waarschijnlijk onbewust aan de Russische autoriteiten gegeven heeft, maken het voor de overheidsinstanties wel heel makkelijk om op een systematische manier mogelijke verraders op te sporen'', aldus Skak.

Misbruik

Facebook reageerde op de commotie: 'Wanneer we misbruik van onze advertenties constateren, ondernemen we direct actie. In zulke gevallen verwijderen we de advertentie, schorsen we het account van de adverteerder of lichten we zelfs de lokale autoriteiten in.'