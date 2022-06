650 kilometer fietsen met en voor daklozen: Douwe Bob haakte af met knieproblemen

Senaat VS bereikt akkoord over aanpassing wapenwet

De Amerikaanse Senaat is akkoord over strengere federale wapenwetgeving. Een groep senatoren van beide partijen presenteerde dinsdag een wetsvoorstel waarover wekenlang is onderhandeld. Aanleiding daartoe vormden meerdere massale schietpartijen waardoor het land onlangs werd opgeschrikt.

22 juni