71-jarige demonstrerende non Filipijnen uitgezet wegens 'wangedrag'

Van het immigratiebureau kreeg ze te horen dat ze deelgenomen had aan ,,activiteiten die niet toegestaan waren onder de voorwaarden van haar visum.'' Ze kan wel naar het land terugkeren als toerist.



Fox laat het er niet bij zitten en heeft een advocaat in de arm genomen. ,,We zullen een verzoek tot herziening van dit bevel indienen'', zegt raadsman Jobert Pahilga. ,,Ze is een non en heeft niet deelgenomen aan welke politieke activiteit dan ook.''



Zelf is de non behoorlijk verrast door de beslissing. Zij was in de veronderstelling dat ze tien dagen had om, als reactie op de aanklacht, een beëdigde verklaring af te leggen. Fox: ,,Ik ben erg verdrietig dat ik de Filipijnen nu moet verlaten.''