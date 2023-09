8 uur durende file na heropening toegangsweg Burning Man-festival

Getuigen gezocht van ‘vergeten’ bloedblad in Suriname in 1986

Jarenlang bleef het stil na het bloedblad dat zich in 1986 afspeelde in het dorpje Moiwana, in het oosten van Suriname. Getuigen en andere belanghebbenden krijgen nu alsnog de kans een verklaring af te leggen over deze gruwelijke gebeurtenis.