81-jarige Amerikaan die zes dagen vast zit in sneeuwstorm overleeft op biscuits en croissants

Een 81-jarige man is na zes dagen gered uit zijn ingesneeuwde auto in de bergen in de Amerikaanse staat Californië. Hij overleefde door sneeuw te eten, en wat koekjes en croissants die hij bij zich had.

Jerry Jouret vertrok op 24 februari vanuit zijn vakantiehuis in Big Pine, Californië, om terug te keren naar zijn vrouw en hun woning in Gardnerville, Nevada - iets meer dan drie uur rijden bij normale weersomstandigheden. Volgens zijn kleinzoon Christian dacht Jouret dat hij de dreigende sneeuwstorm voor kon zijn. Hij had het mis, schrijft CNN. Tijdens de rit sloeg de man per ongeluk af naar een kleinere weg, waarna zijn SUV vast kwam te zitten in de sneeuwstorm.

Veel gebieden in Californië zagen die week aanzienlijke hoeveelheden sneeuw - een ongewone gebeurtenis voor een staat die niet gewend is aan strenge winters. Door de dagenlange barre omstandigheden viel de stroom uit bij duizenden huishoudens, werden wegen bedolven onder sneeuw en kwamen velen, zoals Jouret, vast te zitten.

De wiskundige en voormalige Nasa-medewerker was slecht voorbereid op het weer en droeg alleen een licht windjack, zegt zijn kleinzoon. ,,Hij heeft niet veel vlees op zijn botten.” Zijn opa probeerde in de praktijk te brengen wat hij bij reality-tv-show Survivor had gezien.

Volledig scherm De auto waarin Jerry Jouret vastzat. © INYO COUNTY SHERIFF'S OFFICE

De man had een dun dekbed en een badhanddoek van een hotel bij zich om zich warm te kunnen houden. Hij bleef bij zijn auto en spaarde brandstof en de accu van zijn voertuig door de wagen alleen af en toe aan te zetten om op te warmen. Jouret overleefde door het eten van de biscuitjes en croissants die hij in zijn auto had. Hij deed af en toe zijn raam naar beneden om sneeuw te eten. Halverwege de derde dag was de accu leeg van Jourets auto, precies op het moment dat hij zijn elektrische raam weer omhoog wilde doen. Het raam bleef steken op enkele centimeters.

Reddingsoperatie

Intussen schakelde zijn familie de autoriteiten in om de vermiste Jouret op te sporen. Het Inyo County Search and Rescue team plande zoekacties, maar werd meermaals gedwongen deze uit te stellen door de sneeuwstormen. Op de zesde dag dat hij vastzat, werd het signaal van zijn mobiele telefoon opgepikt door een California Highway Patrol-team. Er werden vervolgens helikopters ingezet. Een piloot zag iets waarvan hij aanvankelijk dacht dat het een grote rots was, maar daarna zag hij dat het een voertuig was en dat iemand met zijn arm uit het raam zwaaide.

Even later kon Jouret uit de sneeuw worden gehaald. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en mocht na enkele uren weer naar huis. ,,Het hele gebeuren is een wonder”, vertelt zijn kleinzoon aan de BBC. ,,Hij en wij waren bang dat dit het einde van zijn leven zou zijn”, zei Christian. ,,Ik heb zelf ook veel gehuild. Ik realiseerde me niet hoe vanzelfsprekend we deze dingen vinden.”

Volledig scherm Een heel team ging op zoek naar de vermiste Jouret. © INYO COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: