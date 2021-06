82 miljoen vluchtelingen in 2020, record aantal mensen onderweg ondanks corona

Ondanks de pandemie en alle reisbeperkingen die daaraan vastzitten, blijken vorig jaar meer mensen dan ooit op de vlucht geslagen voor oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen. Vergeleken met 2019, wat al een recordjaar was, werd het in 2020 alleen maar erger. 82,4 miljoen mensen werden wereldwijd gedwongen te vluchten, zo blijkt uit vandaag vrijgegeven cijfers van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Het is in cijfers een toename van zo'n 4 procent. Maar elk cijfer vertegenwoordigt een persoon die uit zijn huis is verdreven en staat voor een verhaal van ontheemding, verlies en lijden, zegt Filippo Grandi, VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. ,,Deze mensen verdienen onze aandacht en steun, niet alleen met humanitaire hulp, maar ook bij het vinden van oplossingen voor hun benarde situatie.”

De impact van corona was in 2020 goed merkbaar. Er werden grenzen gesloten, er waren diverse reisbeperkingen, niet alleen voor vluchtelingen uiteraard maar voor iedereen. Er zijn landen die daar wat misbruik van hebben gemaakt, constateert Andrea Vonkeman, hoofd van de Nederlandse tak van de UNHCR. ,,Op het hoogtepunt van de pandemie hadden 164 landen hun grenzen gesloten, 99 daarvan maakten geen uitzonderingen voor mensen die asiel zochten.”

Volledig scherm Vluchtelingen uit Eritrea in het Mai Aini vluchtelingenkamp in Ethiopië. © AFP

In Europa en zeker in Nederland is relatief snel weer toegang tot de asielprocedure en registratie geboden, aldus Vonkeman. De administratie moest vanwege corona even op orde worden gebracht, maar dat is over het algemeen toch vrij snel gebeurd. Van levensbelang voor mensen die bescherming zoeken. Na een maand werd het door de IND opgestart en onder omstandigheden is dat goed gedaan, aldus de Nederlandse UNHCR-baas. ,,Maar uiteindelijk zijn de aantallen vluchtelingen globaal wel gestegen. Wat we terugzien in de cijfers zijn de mensen die intern ontheemd zijn, dus in hun eigen land. Dat aantal is met drie miljoen gestegen. Dan moet je denken aan landen als Afghanistan, Colombia, Congo, Ethiopië en Colombia.”

Vonkeman is geschrokken van het toch weer stijgende aantal vluchtelingen. ,,Terugkeer, naturalisatie en hervestiging zijn toch moeizamer geworden, ook in Nederland. Wereldwijd hebben we een flinke afname gezien van het aantal hervestigingsplaatsen. Normaal nemen de Verenigde Staten de meeste vluchtelingen op, zeg maar zo’n 50.000 mensen, maar onder president Trump is dat aantal gehalveerd. En mensen die acuut gevaar lopen, zelfs in het land van asiel, daarvoor werd in veel gevallen ook geen oplossing voor gevonden. Daarom blijven die cijfers stijgen en dat negen jaar op rij. We zitten met het aantal vluchtelingen op een verdubbeling ten opzichte van 2011.”

In de loop van 2020 keerden zo’n 3,2 miljoen binnenlands ontheemden en slechts 251.000 vluchtelingen terug naar hun huizen. Dat lijken indrukwekkende cijfers maar het betekent wel een daling van respectievelijk 40 en 21 procent in vergelijking met 2019. Nog eens 33.800 vluchtelingen werden genaturaliseerd door hun land van asiel. Ook de hervestiging van vluchtelingen kende een drastische daling - vorig jaar werden slechts 34.400 vluchtelingen gehervestigd.

Wat te doen? Het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen groeit niet, weet Vonkeman. De afgelopen week was er in Nederland het nodige te doen over problematische asielzoekers die uitgeprocedeerd raken en niet weg willen. Een beter migratiebeleid op Europees niveau zou helpen, denkt ze. ,,Op dit moment krijg je spanningen in de samenleving door mensen die oneigenlijk gebruik maken van asiel. De poorten van Europa zitten potdicht voor iedereen. Je kunt als je hoogopgeleid bent wel een werkvergunning krijgen om te werken. In bepaalde sectoren hebben we wel laaggeschoolde arbeid nodig. Laten we dan kijken naar vluchtelingen of die misschien kunnen komen. Dit is een groot probleem. Je kunt die twee, migranten en vluchtelingen, niet los van elkaar zien.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: