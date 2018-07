Aafke moest binnen twee minuten huis uit om bosbrand: 'Niet te beschrijven'

Het was 16 juli toen de politie aanklopte bij het bedrijf van Aafke en haar man Marco in Kårböle, zo'n 400 kilometer ten noorden van Stockholm. Hevige bosbranden woedden in de omgeving, maar paniek was er niet. ,,We stelden onze huiskamer beschikbaar als communicatiecentrum'', vertelt Aafke. ,,Dan denk je: kennelijk vindt de politie het veilig om hier te blijven.'' Aafke ging naar de supermarkt om schnitzels en patat te halen voor de 35 reddingsmensen die haar woonkamer inmiddels bevolkten. Aan koken zou ze niet toekomen. Eenmaal thuis, een uur later, kreeg de vrouw te horen dat ze binnen twee minuten weg moest zijn van haar huis en bedrijf. Het waren twee minuten van blinde paniek. Aafke pakte haar twee hondjes en haar paspoort en vertrok samen met haar vijftien bed-and-breakfast-gasten naar het dichtstbijzijnde dorpje, tien kilometer verderop. ,,Ik keek in de achteruitkijkspiegel'', vertelt Aafke met een brok in haar keel. ,,We hebben een geel huis en ik dacht: dat is straks helemaal zwart.'' Lees door onder de foto.

Gebroken man

Aafke liet niet alleen haar woning, maar ook haar man voor zes dagen achter. Hij runt het bedrijf sinds 2010, drie jaar voordat hij een relatie kreeg met Aafke. Het is zijn lust en zijn leven; weggaan was geen optie. Als hij op de volgende dagen vijf uurtjes sliep, was het veel. Samen met een stagiair en een achtergebleven gast hielp hij de brandweer met blussen. De mannen bouwden zelfs eigenhandig een soort bluswagen om de vlammen te bestrijden. Het lukte. Zowel het huis van Marco en Aafke als de woningen van twee buren staan nog overeind. ,,Wij zijn een groene oase in het midden van een gitzwart maanlandschap'', beschrijft Aafke haar uitzicht. Ze is sinds afgelopen vrijdag weer thuis, maar nog alles behalve 'geland'. ,,We varen nu nog op de adrenaline, maar ik trof een gebroken man aan.'' Lees door onder de foto.

De dieren zijn terug

Terwijl Aafke over de moeilijke week vertelt, verschijnen politieagenten aan de deur. Het stel moet worden geëvacueerd, is de boodschap, want het bosbrandgevaar is nog niet geweken. Het is nog steeds elke dag zo'n 30 graden, er valt geen druppel regen en de grond is loeiheet. Maar het stel wil niet meer weg. ,,Mijn man mocht helpen toen het vuur vlakbij was, nu is het ver weg en willen we zeker blijven'', zegt een strijdbare Aafke.



Voor de veiligheid blijft de stroom in hun huis nog een paar dagen afgesloten, maar daarna hoopt ze snel weer gasten te ontvangen. ,,We willen dóór'', zegt ze. Het leven in de omgeving, waar normaal gesproken talloze wilde dieren bivakkeren, lijkt ook langzaam op te krabbelen. Elders in Zweden zouden veel dieren ten prooi zijn gevallen aan het vuur, maar in Kårböle lijkt het mee te vallen.



,,We hebben geen karkassen gezien'', zegt Aafke, die denkt dat veel dieren op tijd weg waren getrokken. Camera's rond het huis legden de afgelopen dagen onder meer beren vast, die kennelijk terug zijn in het gebied. ,,De buitenwereld denkt dat er niets meer overeind staat in Zweden, maar dat valt mee. We voelen ons weer veilig.''